CDU ve CSU'nun adayı İlse Aigner, seçilirse Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak - Son Dakika
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CDU ve CSU'nun adayı İlse Aigner, seçilirse Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

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Alman medyasına göre CDU ve CSU, cumhurbaşkanlığı seçiminde CSU'lu İlse Aigner'i ortak aday çıkarma kararı aldı. Aigner'in adaylığı 9 Kasım'da duyurulacak; SPD ve Yeşiller'in desteklediği Aigner, 30 Ocak 2027'deki seçimi kazanırsa Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) cumhurbaşkanlığı için CSU'lu siyasetçi İlse Aigner'i aday göstermeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, CDU ve CSU partileri, İlse Aigner'in cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi konusunda uzlaştı.

61 yaşındaki Aigner'in cumhurbaşkanlığı adaylığı, 9 Kasım'da kamuoyuna açıklanacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi'nin de Aigner'e destek verdiği belirtildi.

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, 30 Ocak 2027'de yapılacak seçimle belirlenecek.

Aigner'in seçilmesi halinde Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Aigner, 2008-2013 yıllarında dönemin Başbakanı Angela Merkel'in kabinesinde Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
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