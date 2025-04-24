Cebelibereket Hükümet Konağı onarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Cebelibereket Hükümet Konağı onarılmayı bekliyor

Osmaniye'deki tarihi konak, depremlerden sonra onarımsız kaldı, halk restorasyon talep ediyor.

24.04.2025 11:40
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OSMANİYE'de, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören 151 yıllık Cebelibereket Hükümet Konağı'nda, aradan geçen sürede herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadı. Bölge halkı hem tarihi değerine hem de etrafında güvenlik önlemlerinin alınmamasına dikkat çekerek yapının bir an önce onarılmasını talep ediyor.

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki, Osmanlı döneminde inşa edilen Cebelibereket Hükümet Konağı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Yaklaşık 1117 rakımdaki bölgede bulunan tarihi yapı, depremler sonrası ön, yan ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılarak ciddi hasar aldı. 1874 yılında inşa edilen ve Osmaniye'nin geçmişini yansıtan hükümet konağı, aradan geçen sürede herhangi bir restorasyon çalışmasına tabi tutulmadı. Bölge halkı hem tarihi değerine hem de çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmamasına dikkat çekerek yapının bir an önce onarılmasını talep ediyor.

'RESTORE EDİLMELİ'

Köylülerden Osman Eroğlu, depremin ardından konağın kaderine terk edildiğini belirterek, "Yaşadığımız depremlerin ardından tarihi konak zarar gördü. Görüldüğü üzere o günden bu yana hiçbir işlem yapılmadı. Yaklaşık 10 yıl önce bir bakım yapılmıştı ancak 6 Şubat'taki hasardan sonra hiçbir onarım görmedi, öylece duruyor. Buranın bir an önce onarılmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir çalışma başlatılır. Burası bir an önce restore edilmeli" dedi.

'BİNANIN ÇOK ESKİ BİR GEÇMİŞİ VAR'

Yarpuz köyü muhtar vekili Ayhan Çolak ise konağın tarihi kimliği dolayısıyla öncelikli olarak onarılması gereken yerlerden olduğuna işaret ederek, "Burası hükümet konağımız, tarihi bir yer. Depremde ağır hasar almıştı ama nedense şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Köyümüzde deprem konutları yapılmaya başlandı fakat burası tarihi olduğu için onarımı önceliğimizdir. Bu binanın çok eski bir geçmişi var, yapılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cebelibereket Hükümet Konağı onarılmayı bekliyor - Son Dakika

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