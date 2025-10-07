"Cehennem Necati" İzmir'de gözaltına alındı - Son Dakika
"Cehennem Necati" İzmir'de gözaltına alındı

07.10.2025 02:29
İzmir'de, 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT BİRÇOK YASA DIŞI FAALİYETE KARIŞTI

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

