Çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi - Son Dakika
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Çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi

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Çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi
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Ankara'da 2019'daki çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi. MASAK raporu doğrultusundaki incelemelerde 31,5 milyon TL suç geliri ile 12,6 milyon TL'lik malvarlığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

(ANKARA) - Ankara'da 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi. Operasyonda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, MASAK raporu doğrultusunda mali incelemeler yapıldı.

İncelemeler sonucunda, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı ve bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği belirlendi.

Bu kapsamda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.

Bu kapsamda, 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlemlere başlandı.

Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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