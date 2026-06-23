Çekici Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'da çekicinin arkadan çarptığı otomobildeki Seyfi Davutoğlu (27) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Harran kara yolunun Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Erkaslan'ın (34) kullandığı 35 BHY 579 plakalı çekici, Seyfi Davutoğlu'nun kullandığı 63 AGK 295 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Seyfi Davutoğlu ve İbrahim Erkaslan ile otomobilde bulunan Bahar Çiçek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Seyfi Davutoğlu, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.