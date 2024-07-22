Çekmeköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Binlerce Vatandaşa Aşure İkram Etti - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Binlerce Vatandaşa Aşure İkram Etti

Çekmeköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarına kurulan alanlarda binlerce vatandaşa aşure ikram etti. Başkan Orhan Çerkez de ikrama katılarak vatandaşlara aşure dağıttı. Dağıtımda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

22.07.2024 17:29
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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarına kurulan alanlarda binlerce vatandaşa aşure ikram etti. Madenler Meydanı'ndaki ikrama katılan Başkan Orhan Çerkez de kazanın başına geçti.

Çekmeköy'ün farklı noktalarında binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Başkan Orhan Çerkez de Madenler Meydanı'ndaki dağıtım alanında vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. Dağıtımda konuşan Başkan Çerkez, şunları söyledi:

"Muharrem ayı, İslam alemi için önemli günlerden bir tanesi. Birçok mucizenin gerçekleştiği, olması mümkün olamayan konuların gerçekleştiği bir dönem. Mühim olan aşure gibi kaynayıp karışmak. Biz, ilçemizi yönetmeye talip olduğumuzda hiç kimsenin ırkını, mezhebini ayırt etmeden bir sevgi ilçesi yaratacağımızın sözünü vermiştik. Bizim amacımız insanların birbirini sevmesi, birbiriyle anlaşması. Birbirimizi sevelim, sevdikten sonra her türlü kötülükten pislikten uzak duralım. Mühim olan ülkemize, Cumhuriyetimize çıkmak. Aşure gibi kaynayıp kaynaşalım. Hoşgörüden sevgiden kimseye zarar gelmez. Bu vesile ile de Kerbela'daki şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

Dede Erzade Yıldız ve İmam Seyfullah Güneş etkinlikte bir araya gelerek birlikte dua etti. Birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı dualarda, toplumsal hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin güçlenerek devam etmesi vurgulandı.

Dede Erzade Yıldız, "Orhan Başkan, bugün burada, toplumları; diniyle, diliyle, meşrebiyle ayırmadan kardeşçe yaşayabileceğimizi anlatmak için bizleri bir araya topladı. Aşurenin içerisinde normalde 12 çeşit gıdası vardır, hiçbiri birbirine benzemez ama hepsi bir arada durabiliyor. Başkanımıza şahsım adına, kurumum adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmam Seyfullah Güneş ise "Muharrem ayı, toplumumuzda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğimiz önemli bir aydır. Aşure geleneği de bu bağlamda, dayanışma ve paylaşma kültürümüzün güzel bir örneği. Dualar eşliğinde aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçenin farklı noktalarında 4 gün boyunca aşure dağıtımı devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Binlerce Vatandaşa Aşure İkram Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Binlerce Vatandaşa Aşure İkram Etti - Son Dakika
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