Çekmeköy'de çöp kamyonu park halindeki üç araca çarptı

Çekmeköy'de yokuş çıkmaya çalışan çöp kamyonu geri kayarak park halindeki üç araca çarptı.
Mehmet Akif Mahallesi Nevruz Sokak'ta yokuş yukarı çıkmaya çalışan çöp kamyonu geri kayarak yol kenarındaki doğal gaz kutusuna, elektrik direğine ve park halindeki üç otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz ekipleri sokaktaki gaz akışını keserken, emniyet görevlileri de sokakta güvenli bölge oluşturdu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir binanın bahçe duvarı ve park halindeki üç araç zarar gördü.
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