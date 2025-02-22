Çekmeköy'de kar topu şenliğinde doyasıya eğlence - Son Dakika
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Çekmeköy'de kar topu şenliğinde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de kar topu şenliğinde doyasıya eğlence Çekmeköy Belediyesi yoğun kar yağışını alışılagelmişin dışında bir etkinlikle vatandaşlar için eğlenceye dönüştürdü.

22.02.2025 18:42
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Çekmeköy'de kar topu şenliğinde doyasıya eğlence

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi yoğun kar yağışını alışılagelmişin dışında bir etkinlikle vatandaşlar için eğlenceye dönüştürdü. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kulak veren binlerce Çekmeköylü vatandaş, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlenen Kar Topu Şenliği'nde buluştu. 7'den 70'e binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların sucuk ekmek, sıcak çikolata ve çay ikramıyla ısındığı programda müzik eşliğinde halaylar çekilip şarkılar söylendi. Kardan adamların yapıldığı etkinlikte aileler ve çocuklar kartopu oynayarak unutulmaz bir hafta sonu yaşadılar.

"Komşularımız da biz de mutluyuz"

Programımıza katılan tüm komşularıma teşekkür ediyorum diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Kar yağışını eğlenceye çevirdik. İnsanların böyle şeylere ihtiyacı var. Burayı Uludağ'a, Kars Sarıkamış'a çevirdik. İnsanlarımız hoşça zaman geçiyor, eğleniyorlar. Karın zevkini çıkarıyorlar. Bunları heyecanla, mutlu görünce ben de daha mutlu oluyorum. Çünkü insanlar bir araya getirmek sosyalleşmek, birazda olsa eğlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu karı kışı, soğuğu kalbimizin sıcaklığı ile ısıttık. İnsanları bir araya getirdik, komşularımız da biz de mutluyuz" şeklinde konuştu.

'ileler ve çocuklar mutluluklarını ifade ettiler

Programa gelen vatandaşlardan İrem Özden, " Çekmeköy'de ikamet ediyorum. Başkanımıza da böyle bir etkinliği bize sunduğu için çok teşekkür ederiz eşimle birlikte geldik vallahi güzel bir hafta sonu oldu bizim için gayet güzel eğlenceli müzikli karlı gayet güzel bir hafta sonu oluyor çok teşekkür ederiz." dedi.

Ailesi ile birlikte şenliğe katılan Berke Kara, "Çok mutluyum, Orhan Çerkez başkanımız çok iyi biri. Çok iyilik yapıyor, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Unutulmaz anların yaşandığı Kar Topu Şenliği, katılımcıların yüzlerinde ki gülümsemelerle sona erdi. Çekmeköylüler, doğanın sunduğu bu güzel kış manzarasının tadını çıkarırken, belediyenin düzenlediği etkinliklerle birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'de kar topu şenliğinde doyasıya eğlence - Son Dakika

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