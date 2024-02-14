Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı

Çekmeköy\'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Levent Savaş'ın kullandığı ticari taksi, Çekmeköy Reşadiye gişelerinde beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcu Duygu Çiftçi otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.02.2024 13:41
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Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda Levent Savaş'ın kullandığı 34 TFU 46 plakalı ticari taksi, Çekmeköy Reşadiye gişelerde beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu Duygu Çiftçi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobilden çıkartılarak hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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