Çekmeköy'de Sma Hastası Cemre'nin Tedavi Yolculuğu Öncesinde Umut Dolu Buluşma - Son Dakika
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Çekmeköy'de Sma Hastası Cemre'nin Tedavi Yolculuğu Öncesinde Umut Dolu Buluşma

08.06.2026 09:17  Güncelleme: 10:47
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Çekmeköy, SMA hastası Cemre Alya Arabacı için umut dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yüzlerce vatandaş, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakarak minik Cemre’yi tedavi yolculuğuna uğurladı.

(İSTANBUL) - Çekmeköy, SMA hastası Cemre Alya Arabacı için umut dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yüzlerce vatandaş, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakarak minik Cemre'yi tedavi yolculuğuna uğurladı.

Çekmeköy, SMA hastası Cemre Alya Arabacı için tek yürek oldu. Gen tedavisi için gerekli tutarın toplanmasının ardından Dubai'ye gitmeye hazırlanan minik Cemre, özel bir programla uğurlandı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından "Gökyüzüne Umut Uçuyor" sloganıyla Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen programa ilçe sakinleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı. Program, edilen duaların ardından davul ve zurna eşliğinde devam ederken, alanda duygu dolu anlar yaşandı.

Çerkez'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Balonunu kap gel" çağrısına destek veren yüzlerce vatandaş, ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bırakarak Cemre'nin tedavi yolculuğuna umutlarını gönderdi.

Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, yüz boyama etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu. Cemre'nin ailesi ise bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek, gösterilen dayanışmanın kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti. Gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, Çekmeköy'de birlik ve beraberlik içinde büyüyen umutların sembolü oldu.

Çerkez, "Cemre kızımızın sağlığına kavuşma yolunda attığı bu önemli adım hepimizi mutlu ediyor. Bugün burada bir kez daha gördük ki Çekmeköy, ihtiyaç olduğunda tek yürek olmayı bilen büyük bir aile. Cemre'nin tedavisinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, ailesine sabır ve güç diliyorum. Dualarımız ve desteğimiz her zaman onunla olacak" dedi.

Baba Uğur Arabacı da "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cemre'ye 10 kuruş 20 kuruş demeden bağışlayan herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde kızım tedavisine kavuşacak ve Türkiye'ye koşarak gelecek. Öncelikle tüm Çekmeköy halkına ve Orhan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum; bu organizasyonu bizim için düzenledi, Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anne Nilay Arabacı ise "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz, bugünlere gelebildiğimiz için herkese, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Çekmeköy Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz; bu güzel organizasyonu yaptıkları için Başkanımız Orhan Çerkez'e sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Huzurluyuz, kızımız Dubai'ye gidecek ve SMA ilacını alacak, sağlığına kavuşacak ve inşallah Türkiye'ye koşarak dönecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Sma Hastası Cemre'nin Tedavi Yolculuğu Öncesinde Umut Dolu Buluşma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de Sma Hastası Cemre'nin Tedavi Yolculuğu Öncesinde Umut Dolu Buluşma - Son Dakika
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