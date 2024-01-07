Çekmeköy\'de trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı

ÇEKMEKÖY'de trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Taksi aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü aracından inerek taksi şoförüne tepki gösterdi. Koşarak olay yerine gelen bir kişi taksi şoförüne tepki gösteren sürücüye müdahale etti. Taksi şoförünün aracından inmesinin ardından taraflar tartışmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona eren kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.