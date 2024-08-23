Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında TIR şoförü hayatını kaybetti. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.

23.08.2024 17:58
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü hayatını kaybetti Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut K. Yönetimindeki 42 ABT O12 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan bariyerleri kırdı ve yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. TIR, refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför Umut K., TIR'ın kupa kısmı ile yön tabelası arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Umut K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şoförün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik, jandarma ekiplerinin kontrolü altında sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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