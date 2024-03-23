Çekmeköy Sultangazi Mahalle Muhtarı, 50 yılı aşan çiftleri ziyaret ediyor

Çekmeköy Sultangazi Mahalle Muhtarı Engin Çelik, evliliğin önemine dikkati çekmek için evlilikte 50 yılı aşan mahalledeki çiftleri evlerinde ziyaret edip hediyeler takdim ediyor.
Bugüne kadar 102 çiftin evine ziyarette bulunan Çelik, fotoğraflarının basılı olduğu porselen takımlarını hediye ettiği çiftleri, 50 yıl süren evlilikleri nedeniyle tebrik etti.
AA muhabiri, Çelik'in Sultangazi Mahallesi sakini Topal ailesini ziyaretine şahit oldu.
Mutluluklarına ortak olmak ve onları tebrik etmek için ziyarette bulunduğunu aktaran Çelik, "Ailemizin 50'nci evlilik yıldönümleri...Çok güzel bir evlilik süreci geçirmişler. Böyle 100'den fazla ailemiz var, 'sürpriz yapalım' dedik. Hem de gençlere örnek olsunlar diye...Biz de ödüllendirmek adına bir porselen içine onların fotoğraflarını bastırdık. Fikir ve düşüncesi bizim için çok önemliydi." dedi.
Evlilikte sevginin önemine dikkat çeken Çelik, söyledi:
"Boşanmaların önüne geçebilmek, kadına şiddetin önünü alabilmek için, bir anlık o kırgınlıkları bir gülümsemeyle, bir tebessümle bir kenara bırakabiliriz. Çünkü yaşantımız bir defter sayfası kadar küçük. Açıp ve kapattığımız anda hayat bitip gidiyor. Bu çiftimiz örnek olduğu için kapılarını çaldık. Bir kez daha buradan sesleniyor, 'kadına şiddete hayır' diyoruz. Boşanmalara 'hayır' diyoruz. Uzun soluklu çıktığınız bu yolda, beraber yürüyün ve gidin, Allah hepinizin yolunu açık etsin."
Topal çiftinin "50 yıl" mutluluğu
Evliliklerinde 50 yıla ulaşan ozan Zikri Topal (64) da ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, okul sırasında başlayan sevgilerinin 50 yıldır devam ettiğini, gençlerin de bu mutluluğu yaşamasını dilediğini ve birbirlerine saygı duyarlarsa evliliklerinin böyle uzun olacağını kaydetti.
Topal, "Evlilikteki mutluluğun uzun sürmesi, eşlerin birbirlerine olan sadakatidir. Bu çerçevede evliliği sürdürürlerse bir ömür boyu devam edebilirler. Hiçbir konuda birbirimizi kırmadık ve dargınlığımız olmadı. İşime, eşime, çevreme örnek oldum, olmaya da çalışacağım. Çünkü hayat kısadır. Birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.
Eşiyle mutlu bir evlilik sürdürdüklerini anlatan Gönül Topal da evlilikte saygı, sevgi ve güvenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Evliliklerinde 4 çocuk ve 8 torun sahibi olmanın mutluğunu yaşadıklarını dil getiren Gönül Topal, "Evlilikte önce saygı, sonra güven, sonra çocuklarla çok güzel. Çocuklar evin her şeyi. Gençlerimize diyorum, evliliklerinizi harcamayın, evlilik çok güzel bir şey." dedi.
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