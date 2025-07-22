Çekya'da 3,200 Yıl Önceye Ait Nadir Zırh Bulundu

Çekya'da arkeologlar, 2023'te bulunan bronz malzemenin, M.Ö. 12. veya 13. yüzyıllarda meydana geldiği değerlendirilen Truva Savaşı dönemine ait yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesinden kalma bir zırh olduğunu duyurdu.

Radio Prague International'ın haberine göre, Brno Şehir Müzesi'nden yapılan açıklamada, 2023'te Güney Moravya bölgesinde bulunan bronz malzeme üzerinde yapılan analizin tamamlandığı bildirildi.

Analize göre malzemenin 3 bin 200 yıl öncesine dayandığı belirtilen açıklamada, arkeologların, 3 boyutlu tarama teknolojisinden faydalanarak malzemenin asıl şeklini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Tarihi eserin, M.Ö. 12. ila 13. yüzyıllar arasında meydana geldiği düşünülen Truva Savaşı dönemine ait bir zırh olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, zırhın dışında savaş aletlerinin de bulunduğu dile getirildi.

Çek basınına konuşan uzmanlar, muhtemel bir ritüel sırasında gömülen malzemeler arasında en dikkat çekenin levha şekildeki parça olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ilk şekli ile üzerinde bulunan desenler nedeniyle zırhın, oldukça "nadir" olabileceğini belirtti.

O dönemde bronz zırhların sadece elit savaşçılara ait olduğunu bildiren uzmanlar, bu zırhların üretiminin olağanüstü bir ustalık ve işçilik gerektirmesinden dolayı dönemin standartlarına göre astronomik değerlere sahip olduğunu ifade etti.