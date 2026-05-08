Çekya'da NATO Zirvesi Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekya'da NATO Zirvesi Krizi

08.05.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pavel, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmak istiyor; Başbakan Babis karşı çıkıyor.

Çekya'da, Ankara'da temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kimin katılacağına dair Cumhurbaşkanı Petr Pavel ???????ile mevcut hükümet arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Radio Prague International'ın haberine göre, Başbakan Andrej Babis, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Çekya'nın temsiline ilişkin konuyu ele almak üzere Prag Kalesi'nde Pavel ile bir araya geldi.

Pavel, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Babis'in, Cumhurbaşkanının Ankara'ya gidecek heyetin bir parçası olmaması gerektiğini savunmasına rağmen zirveye katılmayı planladığını bildirdi.

Çekya'yı yurt dışında temsil etmenin Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi olduğunu dile getiren Pavel, zirveye katılmasının engellenmesi halinde son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmayı değerlendireceğini aktardı.

Pavel, devlet başkanlarının katılacağı gayri resmi akşam yemeği ve küresel güvenlik konulu görüşmeler dahil NATO Zirvesi'nin açılış bölümüne katılmakta ısrarcı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pavel, orada yapılacak resmi görüşmelere ise Babis'in, dışişleri ve savunma bakanlarıyla birlikte katılabileceğini ifade etti.

Başkent Prag'daki Charles Üniversitesinde nisanda düzenlenen bir etkinlikte Pavel, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne Çekya'yı temsilen katılmak istediğini belirtmişti.

Babis liderliğindeki hükümet ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının temsil etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da NATO Zirvesi Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:50:40. #7.12#
SON DAKİKA: Çekya'da NATO Zirvesi Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.