Çekya'da tren kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı

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PARDUBİCE, 6 Haziran (Xinhua) - Çekya İtfaiye Teşkilatı tarafından yayımlanan fotoğrafta, Çekya'nın Pardubice kentinde tren kazasının meydana geldiği yer görülüyor, 6 Haziran 2024.

Çek Televizyonu'nun haberine göre, Çarşamba günü akşam saatlerinde bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Michal Fanta/Çekya İtfaiye Teşkilatı/Xinhua aracılığıyla)