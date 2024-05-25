Çekyalı öğrenciler Datça'da ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Çekyalı öğrenciler Datça'da ilk yardım eğitimi verdi

Çekyalı öğrenciler Datça\'da ilk yardım eğitimi verdi

Datça'ya gelen Çekyalı öğrenciler, Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında staj çalışması yaparak, Zübeyde Hanım Anaokulu, Kabaklarlı İlkokulu ve Kızlan İlkokulunda minik öğrencilere temel ilk yardım bilgisi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Konuk Okul Müdürü, öğrenci değişimlerinin dil ve kültür gelişimine katkısını vurgulayarak, bu tarz paydaşlıkların devam edeceğini belirtti.

25.05.2024 09:57
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Datça ilçesinde Çekyalı öğrenciler ilk yardım eğitimi verdi.

Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Çekya/Nymburk şehrinden Datça'ya gelen Sağlık Meslek Lisesi 3. Sınıf öğrencileri, Zübeyde Hanım Anaokulu, Kabaklarlı İlkokulu ve Kızlan İlkokulunda 5 gün staj çalışması yaptı.

Staj çalışması sonucunda konuk öğrenciler, Datça'da çalışma deneyimi elde ederken, minik öğrencilerde, yabancı dilde iletişim kurma becerisine ek olarak "Temel İlk Yardım" bilgisi edindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Konuk Okul Müdürü Erasmus+Koordinatörü ve Nimburk Belediye Meclis Üyesi Dagmar Signa ortak yaptıkları açıklamada, bu tarz karşılıklı öğrenci değişimleri, öğrencilerin dil, kültür gelişimine yaptığı katkının önemini vurgu yaparak, bilgi ve beceri paylaşımı açısından ilerleyen dönemlerde de bu tarz paydaşlığın devam edeceği ifade ettiler.

Kaynak: AA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Datça, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekyalı öğrenciler Datça'da ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika

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