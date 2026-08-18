Çelik'ten Melih Meriç'e Saldırıya Lanet - Son Dakika
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Çelik'ten Melih Meriç'e Saldırıya Lanet

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Ömer Çelik, Melih Meriç'e bıçaklı saldırıyı kınayarak, şiddetin her türlüsünü lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelik'ten Melih Meriç'e Saldırıya Lanet - Son Dakika

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