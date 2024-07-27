Çelikhan'da Engelli Öğrencilere Muharrem Ayı Etkinliği - Son Dakika
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Çelikhan'da Engelli Öğrencilere Muharrem Ayı Etkinliği

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, muharrem ayı dolayısıyla engelli öğrencilere aşure ikramında bulundu. Okul Müdürü Remziye Nacar, etkinlikte öğrenci ve velileri davet ederek güzel bir program düzenlediklerini belirtti. Nacar, engelli öğrencilerin sağlığına kavuşması için büyük bir mücadele verdiklerini ve onları severek eğittiklerini ifade etti. Etkinliğe Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğrenci ve aileleri de katıldı.

27.07.2024 14:29
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi muharrem ayı dolayısıyla engelli öğrencilere aşure ikram edildi.

Okul Müdürü Remziye Nacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için aşure ikramında bulunduklarını belirtti.

Öğrenci ve velilerini davet ederek güzel bir program yaptıklarını ifade eden Nacar, "Özel öğrencilerin yetişmesinde öğrenci ve velilerin kalbine dokunmak bizi mutlu ediyor. Her insan bir engelli adayıdır. O yüzden okulumuzda eğitim gören engelli öğrencilerimizi sağlığına kavuşturmak için büyük bir mücadele ile severek eğitiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğrenci ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelikhan'da Engelli Öğrencilere Muharrem Ayı Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelikhan'da Engelli Öğrencilere Muharrem Ayı Etkinliği - Son Dakika
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