Cem Adrian Uyuşturucu Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

14.04.2026 20:15
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Cem Adrian adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Cem Adrian, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Adrian, ifade işlemlerinin ardından, "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cem Adrian Uyuşturucu Soruşturmasında Serbest Bırakıldı - Son Dakika

