Cem Avşar'dan Kamu Reklamlarına Soru Önergesi

08.04.2026 10:56
Cem Avşar, kamu reklam bütçeleri ve adaletli dağılımı için TBMM'ye soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, muhalif basın yayın organlarına kamu kurum ve kuruluşlarının reklam ve ilan vermemesini Meclis gündemine taşıdı. Avşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "2023 genel seçimlerinden bu yana kamu kurum ve kuruluşları, bağlı ortaklıklar, kamu bankaları ve kamu iştiraki şirketler tarafından yapılan reklam, tanıtım ve ilan harcamasının toplam tutarı ne kadardır? Halkın tercihine rağmen bir kısım basın-yayın grubunun kapsam dışı bırakılmasını mevzuata uygunluk ve kamu yararı bağlamında nasıl değerlendirilmektedir" diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kamu kurum ve kuruluşlarının basın yayın organlarına verdiği reklam ve ilanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 6112 sayılı RTÜK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği kamu kurumlarının reklam faaliyetinin, kamu kaynağının kullanılması nedeniyle şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkelerine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini belirten Avşar, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının reklam, ilan ve tanıtım faaliyetleri; Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 6112 sayılı RTÜK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu kaynağı kullanılması nedeniyle şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkelerine uygun olarak yürütülür. Reklamlar, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımalı, örtülü reklam yasağına uymalı ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu denetimine tabi olmalıdır. Bu uygulama hem basın-yayın organları arasında adil rekabet etme koşulları açısından büyük adaletsizlik yaratmakta hem de reytingi nispeten düşük mecralarda yayınlanması kamu yararı ve kaynakların yerinde kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir."

"2023'ten bu yana ne kadar reklam bütçesi ayrıldı"

Avşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Meri mevzuat çerçevesinde Mayıs 2023 Genel Seçimlerden bu yana reklam, ilan ve tanıtım yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bağlı ortaklıklar, kamu bankaları ve kamu iştiraki şirketler tarafından yapılan reklam, tanıtım ve ilan harcamasının toplam tutarı ne kadardır? Bu süre zarfında kamu reklamı verilen basın-yayın organlarının adı, türü, süresi, adedi, birim fiyatı ve toplam tutarı nedir? Kamuoyunda hakim olan görüşe göre reytingi ve görüntülenmesi nispeten daha düşük basın-yayın organlarına reklam, ilan ve tanıtımın verilmesi hususunu kamu harcamalarının etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? Yapılan söz konusu uygulamanın, halkın bilgi ve haber alma hakkı ile bilgiye erişme özgürlüğü dikkate alındığında doğru bir yöntem olduğu düşünülmekte midir?"

Halkın tercihine rağmen bir kısım basın-yayın grubunun kapsam dışı bırakılmasını mevzuata uygunluk ve kamu yararı bağlamında nasıl değerlendirilmektedir? Söz konusu süre zarfında Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılan resmi ilan ve reklam bedellerinin toplam tutarı ne kadardır? Bahse konu tutarın kurum bazında dağılımı nasıldır? Kamu kurumlarının yaptığı reklam, ilan ve tanıtım faaliyetleri tarafınızca nasıl denetlenmektedir? Söz konusu denetim ne sıklıkta yapılmaktadır? Varsa 2025 yılı denetim raporunu kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?"

Kaynak: ANKA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:23
Fenerbahçe’de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
