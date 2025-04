Cem Kotan, Konyaaltı'ndaki İlk Yılını Değerlendirdi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve gelişinin ilk yılında sosyal medyadan videolu bir mesaj yayınladı. Konyaaltı'nı söz verdikleri gibi halk ile birlikte yönettiklerini vurgulayan Kotan, "Bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve yüzde 54'lük bir oy oranıyla başkanlığa seçilen Cem Kotan, göreve gelişinin birinci yılına özel olarak resmi sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda; Kotan'ın ilçe halkı için verdiği sözler ve yapılan hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik ile sosyal belediyecilik anlayışının vurgusu yapıldı.

Videoda Kotan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğimizi söyledik. Mahalle mahalle dolaşarak, halkımızı dinleyerek ilçemizi birlikte yönettik, karar aldık ve hayata geçirdik" dedi. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla adaleti ve eşitliği koruduklarını belirten Kotan, "Biz bu kenti yalnızca yol ve kaldırımla değil; vicdan, emek ve sevgiyle inşa ediyoruz. Bir yıl boyunca çocuk odaklı, emeklilere yönelik hizmetlerin yanında kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve doğamız için çalıştık" diye konuştu.

"Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Göreve gelmelerinin ardından bir yıl içerisinde kültür, sanat ve spor faaliyetlerini artırdıklarını vurgulayan Kotan, "Muhtarlar Meclisi ile ilçemizde demokrasiyi güçlendirdik. Herkese, her kesme eşit hizmet için çalıştık" dedi. Her adımlarında Konyaaltı halkının sesini duydukların altını çizen Kotan, "Bu yolda yalnız olmadığımızı her zaman hissettirdiniz. Kalbinizde taşıdığınız o güveni ve sevgiyi her gün sahada hissettik. Bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Daha yapacak çok işimiz var. Dayanışmamızla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Umut ve dayanışmayı yaşattığımız nice yıllara" dedi.