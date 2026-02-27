Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni Ziyaret Etti

(ANTALYA) – Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Mehmet Karavural ve yönetimiyle bir araya geldi. Kotan, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatın her alanında eşit ve aktif bireyler olarak yer alması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Kotan, ziyarette Şube Başkanı Mehmet Karavural ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımı, erişilebilirlik çalışmaları ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçmişten bugüne, bugünden yarınlara engelliler için çalışmalar yaptığımız bizlere kardeş gibi olan Cem Başkanımızın ziyareti bizi onurlandırdı. Yalnızca özel günlerde değil, yılın her günü bizlerle olduğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Her alanda eşitlik anlayışı"

Engelli bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her döneminde desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kotan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Eşitlik Birimi ile dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını daha sistemli şekilde ele alıyor, özel gereksinimli vatandaşlarımız başta olmak üzere herkes için erişilebilir bir Konyaaltı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaldırımlardan sosyal etkinlik alanlarına, kültürel faaliyetlerden destek hizmetlerine kadar her alanda eşitlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugün Başkanımız Mehmet Karavural ve ekibiyle birlikte bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Birlikte neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Ekibim ve ben notlarımızı aldık" diye konuştu.