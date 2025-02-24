Cem Özcan, Yurter Özcan'a 2 milyon dolarlık dava açtı

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(ANKARA) - İş insanı Cem Özcan'nın ABD'de bir dönem ortaklık yaptığı, CHP eski yönetimi ABD temsilcisi Yurter Özcan'a 2024 yılı temmuz ayında "sözleşme ihlali ve sahtecilik" suçlamasıyla 2 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi. Dava, Yurter Özcan'ın geçen ay iflas başvurusunda bulunması üzerine askıya alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Virginia Doğu Bölge Mahkemesi, iş insanı Cem Özcan'ın, Yurter Özcan aleyhine yaptığı başvuru üzerine "ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemek ve sahte imza kullanmak" iddialarıyla sözleşme ihlali ve sahtecilikten dava açtı.

Cem Özcan, Yurter Özcan'dan ödeme yapılmayan hissesi için 1 milyon 50 bin dolar ile diğer maddi kayıpları ve manevi tazminat olmak üzere toplam 2 milyon ABD doları tazminat talep etti.

Yurter Özcan'ın savunmasının da alındığı mahkeme süreci devam ederken, eski CHP yönetimi ABD temsilcisi Özcan, geçtiğimiz ay Washington'da kişisel iflas başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Virginia Mahkemesi, iflas başvurusu sonuçlanana kadar iş insanı Cem Özcan'ın açtığı davayı askıya aldı.

Süreç 2022'de ABD'de yatırım tavsiyesiyle başladı

Edinilen bilgiye göre, Yurter Özcan'ın iflas başvurusuyla askıya alınan süreç, iş insanı Cem Özcan'a 2022 yılında ABD'de yatırım yapılması önerisiyle başladı.

ANKA'nın ulaştığı iş insanı Cem Özcan süreci anlatırken, Yurter Özcan'ın, o dönem kendi şirketi üzerinden yatırım yapılması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. Kendisine yıllık yüzde 10 kar payı önerildiğini belirten Cem Özcan, yatırımını iki yıl ABD'de tutması halinde Yurter Özcan'ın tüm hisseleri geri satın alacağını belirttiğini anlattı. Böylece Yurter Özcan'ın WAG Steel isimli şirketine yatırım yapan Cem Özcan şunları söyledi: "2022 Nisan ayında WAG Steel isimli Yurter Özcan'ın kurucusu olduğu şirkete yatırım yaptım fakat ilerleyen süreçlerde diğer ortaklardan habersiz ve usülsüz para transferleri olduğunu fark ettim. Buna ek olarak yatırımımla herhangi bir geçmişten kalan borcun ödenmemesi gerekiyordu fakat ödendiğine dair bilgi ve belge sahibi oldum" dedi.

İş insanının aktardığı bilgilere göre Yurter Özcan, Cem Özcan'dan 2023 yılı ekim ayında 1 milyon 50 bin ABD doları karşılığı yüzde 40 hisseyi alacağına yönelik sözleşme imzaladı. Buna göre altı ay içinde yapılması gereken ödeme Yurter Özcan tarafından yapılmadı. 2024 nisan ayında iki aylık erteleme talep etmesine karşın Yurter Özcan yine yükümlülüklerini yerine getirmeyince iş insanı Cem Özcan, Virginia Doğu Bölge Mahkemesinde dava açtı. Yurter Özcan'ın, Cem Özcan'ın imzasını taklit ettiği, bir çelik makinesi için kredi alınması evrakına sahte imza attığı savunuldu. Yurter Özcan'ın, dava dosyasındaki son beyanında belgeye "kimin imza attığını bilmediğini" belirttiği evraka girdi. Cem Özcan tarafı ise davaya, sözleşme süreçlerinin tamamını Yurter Özcan'ın yürüttüğü yönündeki bilgi ve belgelerini sundu.

Yurter Özcan geçen ay iflas başvurusu yaptı

Sözleşme ihlali ve sahtecilik suçlamasıyla 2 milyon dolarlık tazminat davası sürerken Yurter Özcan, şirketi WAG Steel için geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulundu. İflas evraklarındaki beyanlara göre WAG Steel isimli çelik şirketin piyasa değerinin sıfır dolar olarak belirtilmesi dikkat çekti. Washington DC'de yapılan iflas başvurusuna ilişkin evrak, tazminat davasının görüldüğü Virginia Doğu Bölge Mahkemesine gönderildi. Bunun üzerine iş insanı Cem Özcan'ın açtığı tazminat davası askıya alındı. İş insanı Cem Özcan'ın avukatlarının, eyalet savcıları aracılığı ile süreci yürüterek haklarını ceza mahkemelerinde arayacakları öğrenildi.

İflas sürecini eleştiren Cem Özcan, "Yurter Özcan aynı iflas evraklarına göre bir çok kişiden de kişisel borçlar almış. Konuştuğum bir diğer mağdur yine yüzde 10 kazanç vaadiyle kendisine yüklü kişisel borç verdiğini ve geri alamadığını belirtti" dedi.

Yurter Özcan: Bu ticari sözleşme davası, sahtecilik yok

ANKA'nın davayla ilgili sorularını yanıtlayan Yurter Özcan, "Bu bir ticari sözleşme davasıdır, sahtecilik yoktur" dedi. Yurter Özcan, "Davacının bilgisi olmadığını iddia ettiği makinelerle ilgili kendisiyle yapılan tüm yazışmalar ve fotoğraflar da mahkemeye sunulmuştur. Dava bu sene düşecek. Davacı ortaklıktan doğan borçlarla ilgili sorumluluğundan kurtulmak için böyle bir hamle yapmıştır. Ama asılsız iddiaları mahkemede karşılık görmeyecek. Kazanacağımıza yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.