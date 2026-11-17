AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, esnaf ziyaretinde bulundu.

İnönü Caddesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret eden heyet, esnafın taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahin, esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Esnafımızın görüş ve talepleri, Karabük'ümüzün ihtiyaçlarını doğru anlamamız ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmemiz açısından önem taşıyor. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, şehrimizin beklentilerini yerinde dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla esnafa teşekkür ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Karabük'te asfalt çalışmaları

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük İl Özel İdaresi tarafından ocak ayından bu yana 230 kilometre yola asfalt serildiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yılda toplamda 920 kilometreden fazla yolu asfaltla buluşturduklarını aktardı.

Karabük'ün her köşesinde vatandaşların hayatını kolaylaştıran yolları asfaltla buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, bu yıl merkez ve ilçelerde asfaltlanması hedeflenen yol uzunluğunu aştıklarını vurguladı.

Şahin, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eskipazar'da yıl başından bu yana 230 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Merkez ve Yenice'de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.