Cemaat-i İslami Parti Yeniden Seçimlere Katılacak

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle 2013'te genel seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi hakkındaki kararı bozarak, partinin yeniden seçimlere katılmasının önünü açtı.
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi hakkında 2013'te alınan kararı bozdu.
2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı silinen Cemaat-i İslami Partisi, yeniden resmi parti statüsü kazandı.
Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami'yi yeniden siyasi parti listesine alarak seçimlere katılmasının önünü açtı.
Partinin seçimlere katılması, 2013'te yasaklanmıştı
Yüksek Mahkeme, 2013'te, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle Cemaat-i İslami Partisinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti.
Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.
2009 yılında dönemin Başbakanı Şeyh Hasina tarafından kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, bağımsızlık savaşı sırasında iktidarda olan Cemaat-i İslami ile muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi yöneticilerinden 20'den fazla önde gelen ismi idama mahkum etmiş, bunların bazıları infaz edilmişti.
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