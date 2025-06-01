Cemaat-i İslami Parti Yeniden Seçimlere Katılacak

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle 2013'te genel seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi hakkındaki kararı bozarak, partinin yeniden seçimlere katılmasının önünü açtı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi hakkında 2013'te alınan kararı bozdu.

2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı silinen Cemaat-i İslami Partisi, yeniden resmi parti statüsü kazandı.

Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami'yi yeniden siyasi parti listesine alarak seçimlere katılmasının önünü açtı.

Partinin seçimlere katılması, 2013'te yasaklanmıştı

Yüksek Mahkeme, 2013'te, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle Cemaat-i İslami Partisinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti.

Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.

2009 yılında dönemin Başbakanı Şeyh Hasina tarafından kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, bağımsızlık savaşı sırasında iktidarda olan Cemaat-i İslami ile muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi yöneticilerinden 20'den fazla önde gelen ismi idama mahkum etmiş, bunların bazıları infaz edilmişti.