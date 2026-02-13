Cemal Akın'dan Çukurova Belediyesi'ne Eleştiri - Son Dakika
Cemal Akın'dan Çukurova Belediyesi'ne Eleştiri

13.02.2026 16:46
AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın, yağmur sonrası yaşanan sorunlar için belediyeyi eleştirdi.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın, ilçede yağmur sonrası yaşanan aksamalarla ilgili belediyeye tepki gösterdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yağmur sonrası ilçede yaşanan aksamaları halkın hak etmediğini belirtti.

Çukurova ilçesinde su basan yollardaki kanalizasyonların çağ dışı yöntemle açılmaya çalışıldığını savunan Akın, şunları kaydetti:

"Çukurovalı perişan oldu. Çukurova Belediye Başkanı iyi günde de kötü günde de ortada yok. Yolları, evleri su bastı. Yağmurun geleceğini meteoroloji günler öncesinden söyledi, niye önlem almadınız? Çukurova ilçesi sakinleri bunları hak etmiyor."

Kaynak: AA

