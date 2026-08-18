Cemal Enginyurt'un oğlu gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemal Enginyurt'un oğlu gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Savcılık ifadesi sürüyor.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirtilen iki suç kapsamında Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Enginyurt'u daha sonra İstanbul'da gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Enginyurt, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Enginyurt'un savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt'un oğlu gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Bursa’da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı Gaziantep'te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
22:04
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
20:22
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 00:19:28. #7.13#
SON DAKİKA: Cemal Enginyurt'un oğlu gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.