Cemil Koç'a Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor - Son Dakika
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Cemil Koç'a Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

02.07.2026 12:38
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Savcı, Ayşe Tokyaz cinayetinde Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eski polis sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Mütalaada Koç'un ayrıca, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sabah 10.20 sıralarında başlayan duruşmada sanıklardan Oğuz Kal'ın "çirkefçe konuşuyor" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz salondan çıkarıldı.

CEMİL KOÇ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bir süre sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Mütalaada Koç'un ayrıca, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ

Savcı ayrıca, hüküm ile birlikte sanıklar Cemil Koç, Cemal Arslan, Oğuzhan Kal, İlker Umut Uğurlu, Necmettin Eser, Barışcan Aydın, Erhan Girgin, Yusuf Ziya Sancak ve Necdet Çetinkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Zülfü Bektaş hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya mütaala ile ilgili değerlendirme için ara verildi.

Kaynak: ANKA

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