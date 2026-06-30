Cemil Koç'un Darbete Dair Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Cemil Koç'un Darbete Dair Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cemil Koç\'un Darbete Dair Görüntüleri Ortaya Çıktı
30.06.2026 19:18
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Cemil Koç'un Ejegül Ovezova'yı darbettiği anların görüntüleri yayınlandı. Koç, cinayetten tutuklu.

İSTANBUL'da Ayşe Tokyaz (22) cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

OVEZOVA'YI DARBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürekleyerek tokat attığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Koç'un Darbete Dair Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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