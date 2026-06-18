Cemil Meriç\'in 110. Doğum Yıldönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'in sadece bir mütefekkir, düşünür, yazar değil, bir kütüphane ve okul olduğunu belirterek, "Onun talebeleri olarak biz de Bu Ülke'den Kırk Ambar'a, Jurnal'dan Umrandan Uygarlığa bütün eserlerini okuduk ve okumaya devam ediyoruz. Cemil Meriç'i daha fazla okumamız, okutmamız, anlamamız ve anlamaya çalışmamız lazım." dedi.

Yayman, Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'in doğumunun 110. yılı dolayısıyla düzenlenen "Doğumunun 110. Yılında Cemil Meriç" sempozyumuna katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Yayman, Cemil Meriç'i rahmet, minnet, şükran ve duayla andıklarını dile getirdi.

Cemil Meriç'in, Türkiye'de millet tarafından en çok benimsenen, anılan ve takip edilen düşünürlerden biri olduğunu ifade eden Yayman, Meriç'in fikirleri ve düşünce mirasıyla toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi.

Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'in doğuyla batı arasında, batıyla doğu arasında kelimelerden köprü kuran büyük bir münevver olduğunu vurgulayarak, "Cemil Meriç sadece bir mütefekkir, düşünür, yazar değildir. Cemil Meriç bir kütüphanedir, bir okuldur. Onun talebeleri olarak biz de Bu Ülke'den Kırk Ambar'a, Jurnal'dan Umrandan Uygarlığa bütün eserlerini okuduk ve okumaya devam ediyoruz. Cemil Meriç'i daha fazla okumamız, okutmamız, anlamamız ve anlamaya çalışmamız lazım." diye konuştu.

Meriç'in sadece düşünceleriyle bir iz bırakmadığını, onun hikayesinin kendi çağının hikayesi olduğunu kaydeden Yayman, "O, bir çığlığı ifade ediyordu. O, arayış içerisindeki Türk aydınının hikayesini anlatıyordu. Aslında onu tarif edecek en önemli cümle yerli ve milli bir aydın olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Hataylı olan Meriç'in hatırasını yaşatmak için Reyhanlı'da yapılan çalışmalardan bahseden Yayman, katılımcıları hem deprem sonrası yeniden inşa edilen bölgeleri hem de Meriç'in yaşamına tanıklık eden mekanları görmeleri için Hatay'a davet etti.

Yayman, Cemil Meriç'in genç yaşlardan itibaren milliyetçi fikirleri doğrultusunda yazılar kaleme aldığını, bu nedenle çeşitli baskılarla karşılaştığını ve daha lise yıllarında Hatay'ın ana vatana katılması gerektiğini savunan önemli bir düşünce ve edebiyat insanı olduğunu hatırlattı.

Meriç'in eserleri, düşünceleri ve fikirleriyle Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yayman, Meriç'in ortaya koyduğu fikirlerin ve kaleme aldığı eserlerin bugün de topluma yol göstermeyi sürdürdüğünü aktardı.

Esenler'de Cemil Meriç Kütüphanesi açılacak

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da bu yıl kültür sanat sezonuna Cemil Meriç'in adını verdiklerini anımsatarak, ilçedeki gençlere Cemil Meriç duygusunu, düşüncesini, tefekkürünü, tahayyülünü ve tasavvurunu aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'un en büyük kütüphane vadilerinden birini yine Cemil Meriç'in adıyla inşa ettiklerini, yakın zamanda açılışını yapacaklarını aktaran Göksu, Cemil Meriç Kültür Sezonu'nu da Türkiye'de alanında ilk ve en kapsamlı etkinliklerden biri olması hedeflenen Uluslararası Cemil Meriç Kitap Fuarı ile tamamlayacaklarını bildirdi.

Cemil Meriç'in vefatının ardından yayımlanan eserlerine bir yenisi daha ekleniyor

Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç ise babasının eserlerinin Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığına dikkati çekerek, "Cemil Meriç yaşamaya devam ediyor. Çünkü gerçekten yaşayanlar aslında hiçbir zaman ölmüyorlar. Cemil Meriç'in 1916'da başlayan hayatı aslında sona ermedi. Zira yazmış olduğu 12 eser bugün Türkiye'de milyonlar tarafından okunuyor." sözlerini sarf etti.

Babasının en çok okunan eserlerinden biri olan Bu Ülke'nin 73. baskıya ulaştığını aktaran Ümit Meriç, babasının vefatının ardından yayımlanan eserlerine bir yenisinin daha eklendiğini, Cemil Meriç'in 1933-1953 yıllarında kaleme aldığı yazılar, şiirler ve eşine yazdığı mektuplardan oluşan yeni kitabın yayıma hazırlandığını söyledi.

Ümit Meriç, 2027'den itibaren babasının bütün eserlerinin kronolojik sırayla yeni kapaklarla yeniden basılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Göksu, AK Parti Genel Başkanı Yayman'a hediye takdim etti.

Daha sonra "Cemil Meriç Düşünce Yazısı Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sempozyum, açılış programının ardından gün boyunca oturumlarla devam edecek.