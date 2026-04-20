İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Hasanağa Bahçesi'nde Hafta Sonu Buluşması - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Hasanağa Bahçesi'nde Hafta Sonu Buluşması

20.04.2026 10:33  Güncelleme: 10:47
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yenilenen Hasanağa Bahçesi'nde İzmirlilerle bir araya gelerek parkta incelemelerde bulundu. Çocukların doğum günü kutlamasına katılan Tugay, vatandaşların taleplerini dinleyerek esnafla da buluştu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hafta sonu yenilenen Hasanağa Bahçesi'nde yurttaşlarla bir araya gelerek parkta incelemelerde bulundu. Çocukların doğum günü sevincine ortak olan Tugay, vatandaşların taleplerini dinleyip esnafla da buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Buca'nın simge alanlarından Hasanağa Bahçesi'ni gezdi. Bahar havasını fırsat bilen İzmirlilerle sohbet eden Tugay'a, Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu da eşlik etti.

Çocukların sevincine ortak oldu

Ziyaret sırasında parkta düzenlenen bir doğum günü kutlamasına denk gelen Başkan Tugay, 10 yaşındaki Karya Göçte ile yeni yaşlarına giren Eylül ve Çınar'ın doğum gününü kutladı. Renkli anların yaşandığı parkta çocuklarla yakından ilgilenen Tugay, ailelerle de sohbet etti.

Başkan Tugay'a hizmet teşekkürü

Başkan Tugay'ı karşılarında gören yurttaşlar, şaşkınlık ve memnuniyetlerini dile getirerek, yapılan düzenlemeler için teşekkür etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Tugay'a, özellikle Meslek Fabrikası'na yönelik duruşu nedeniyle destek mesajları iletildi.

Hasanağa Bahçesi'ndeki incelemelerinin ardından Şirinyer Forbes Sevgi Yolu'na geçen Tugay, burada da esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Hasanağa Bahçesi'nde Hafta Sonu Buluşması - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Hasanağa Bahçesi'nde Hafta Sonu Buluşması - Son Dakika
