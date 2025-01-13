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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Belediye İş Sendikası İzmir Şube başkanları işçilerin olduğu ziyarette Tugay, 2025'in yol haritasını anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Tugay'ı İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in yanı sıra Belediye İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım, 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, sendika temsilcileri ve işçiler karşıladı.

Tugay, ziyarette İZBETON Genel Müdürü Sezer'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin de anlatıldığı toplantıda, 2025'in yol haritası çizildi.