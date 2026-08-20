TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen belediye personeli Aziz Dönmez (45) için bugün Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dönmez, cenaze namazının ardından Reşadiye-Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serhat YILMAZ/ SAKARYA,