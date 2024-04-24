Cenevre'de düzenlenen Çin klasik ve halk müziği konseri büyük ilgi gördü

CENEVRE, 24 Nisan (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde 15. Birleşmiş Milletler (BM) Çin Dili Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen Çin klasik ve halk müziği konserine katılan insanlar, 23 Nisan 2024.
Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda Salı günü geleneksel enstrümanlar ile vokallerle icra edilen Çin klasik ve halk müziği konseri gerçekleşti. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
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