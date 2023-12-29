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'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 220 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 15 bin litre etil alkol, 188 bin litre kaçak/sahte içki, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrol, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 etiket ele geçirildi. 12 kaçak içki imalathanesi deşifre edilirken 220 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalamalarla devletin 35 milyon lira vergi kaybının önlendiği belirlendi. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, 'Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek' dedi.

\'Çengel-5\' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi
29.12.2023 - 10:06,
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'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çengel-5' operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 220 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaçak/sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yurt genelinde 'Çengel-5' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara; il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri katıldı.

Operasyonlarda; 15 bin litre etil alkol, 188 bin litre kaçak/sahte içki, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrol, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 etiket ele geçirildi. 12 kaçak içki imalathanesi deşifre edilirken 220 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalamalarla devletin 35 milyon lira vergi kaybının önlendiği belirlendi.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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