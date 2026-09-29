Cengiz Avcı'nın son 1 yılda 15 milyar kazandığı belirlendi, yakalama kararı çıkarıldı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın 'ODINE' hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı, bu miktarın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz Avcı'nın, son 1 yıllık dönemde yalnızca 'ODINE' hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı belirlendi.

12 MİLYAR LİRAYI NAKDE ÇEVİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu kazancın yaklaşık 12 milyar liralık bölümünün nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı tespit edildi. Avcı'nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Avcı'nın banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.