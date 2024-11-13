Cenk Küpeli Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Küpeli, "Nurdağı'nda çok ağır hissedilen deprem ile evlerini, iş yerlerini, yani mal ve mülklerini kaybeden yöre insanımız, depremin ellerinden aldığı yakınlarının da hatıraları yaşatarak yeni bir gelecek kurmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız aslında eş dost ve yakınlarını depremin değil tedbirsizliğin öldürdüğünü söylüyor" dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Gaziantep il programları kapsamında 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde büyük hasar gören Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küpeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depremde hayatta kalan, yaralarını sarmaya ve hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Nurdağı'nda çok ağır hissedilen deprem ile evlerini, iş yerlerini, yani mal ve mülklerini kaybeden yöre insanımız, depremin ellerinden aldığı yakınlarının da hatıraları yaşatarak yeni bir gelecek kurmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız aslında eş dost ve yakınlarını depremin değil tedbirsizliliğin öldürdüğünü söylüyor. Sözün de yolun da doğrusunu hep beraber söyleyip yürüyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun."