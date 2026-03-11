CENTCOM'dan İran Uyarısı - Son Dakika
CENTCOM'dan İran Uyarısı

11.03.2026 19:03
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki limanlardan uzak durulmasını istedi, sivillerin güvenliği tehlikede.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısı yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilirken, bu durumun insanların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.

Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanların koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline geldiği belirtilen açıklamada, İran'daki sivillere, İran Deniz Kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında sivillerin güvenliğini garanti edemese de, Amerikan kuvvetleri sivillere zarar vermeyi en aza indirmek için mümkün olan her türlü önlemi almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

