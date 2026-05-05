CENTCOM, İran'ın ABD gemisi iddiasını yalanladı

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait bir destroyer gemisini iki füzeyle vurduğuna yönelik açıklamasını yalanladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir ABD Donanması gemisi vurulmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, "ABD güçleri İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uygulamaktadır" denildi.

İran "trafik ve denizcilik güvenliğini ihlal ederek" Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ABD destroyer gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

İran'ın iddiası sonrası petrol fiyatları sıçradı, ABD'nin yalanlamasıyla geriledi

İran'ın ABD gemisinin vurulduğu iddiasının ardından petrol fiyatları hızla yükselerek 4 dolardan fazla artışla 114 dolara çıktı. ABD'nin saldırıyı yalanlamasının ardından ise fiyatlar bir miktar geriledi.

BAE gemisine saldırı

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), devlet petrol şirketi ADNOC ile bağlantılı bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda vurulduğunu açıkladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Karar'ının açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, bu kararın deniz seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurguladığı ve ticari gemilerin hedef alınmasını reddettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca "Ticari gemilerin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın ekonomik baskı veya şantaj aracı olarak kullanılması, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen korsanlık eylemleridir ve bölgesel istikrar ile küresel enerji güvenliği için doğrudan bir tehdittir" ifadeleri yer aldı.

BAE, İran'a saldırıları durdurma ve "tüm çatışmaları derhal sonlandırarak Hürmüz Boğazı'nı tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açma" çağrısında bulundu.