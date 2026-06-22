Çeribaşı Kirazında Hasat Coşkusu - Son Dakika
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Çeribaşı Kirazında Hasat Coşkusu

22.06.2026 15:16
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Edirne'nin Enez ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Çeribaşı kirazının hasadına başlandı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen coğrafi işaret tescilli, iri taneli Çeribaşı kirazının hasadına başlandı.

Yaklaşık 300 dekarlık alanda üretimi yapılan Çeribaşı kirazında bu sezon 250 ton rekolte hedeflenirken, hasat etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne'nin tanıtılmayı bekleyen önemli değerlerinden birinin de Çeribaşı kirazı olduğunu söyledi.

Çeribaşı kirazının kendine özgü lezzeti ve yetiştiği bölgenin mikroklima özellikleriyle öne çıktığını belirten Sezer, ürünün tanıtımının artırılmasıyla üretim alanlarının da genişleyeceğine inandığını ifade etti.

Edirne genelinde yıllık yaklaşık 900 ton kiraz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Sezer, üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bölgeye kazandırılması planlanan soğuk hava deposu için de gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin turizmin yanı sıra tarımıyla da öne çıktığını belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de köyde 22 üreticinin kiraz yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Edirne'deki toplam kiraz üretiminin yaklaşık yarısının bölgede gerçekleştirildiğini aktaran Köse, "Çeribaşı köyümüzde 300 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 250 ton kiraz hasadı elde edilmektedir. Hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir yere sahip olan kirazlarımız, hasat döneminde elle tek tek toplanmakta, kalite standartlarına göre sınıflandırılıp paketlenerek ihracata hazırlanmaktadır." diye konuştu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru ile Çeribaşı Muhtarı Tezcan Meriç de Çeribaşı kirazına olan talebin her geçen yıl arttığını belirterek, ürünün tanıtımına katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sezer ve beraberindekiler üretim alanında işçilerle birlikte kiraz topladı.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum yetkilileri, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeribaşı Kirazında Hasat Coşkusu - Son Dakika

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