Çerkeş Kaymakamı ADEM'i ziyaret etti - Son Dakika
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Çerkeş Kaymakamı ADEM'i ziyaret etti

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Bulgurlu, ADEM bünyesinde açılan Kur'an ile örgü kursunu ziyaret ederek kursiyer ve öğrencilerle sohbet etti. ADEM bünyesinde faaliyet gösteren Çerkeş Aşevinde de incelemede bulunan Bulgurlu, çalışanlara, kursiyerlere ve aşevi personeline teşekkür ederek başarı diledi. Ziyarette İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz ve SYDV Müdür Vekili Diyar Can da bulundu.

09.07.2024 14:26
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Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

ADEM bünyesinde açılan Kur'an ile örgü kursunu ziyaret eden Bulgur, kursiyer ve öğrencilerle sohbet etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

ADEM bünyesinde faaliyet gösteren Çerkeş Aşevinde de incelemede bulunan Bulgurlu, çalışanlara, kursiyerlere ve aşevi personeline teşekkür ederek başarı diledi.

Kaymakam Bulgurlu'ya ziyarette İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz ve SYDV Müdür Vekili Diyar Can eşlik etti.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Osman Bulgurlu, Cengiz Yılmaz, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkeş Kaymakamı ADEM'i ziyaret etti - Son Dakika

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