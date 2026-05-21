Çerkes Sürgünü'nün Yıldönümünde Açıklama

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 21 Mayıs 1864'ün "Çerkes halkının sürgünle, soykırımla ve büyük bir yıkımla yüz yüze bırakıldığı, hafızalarda derin izler bırakan kara bir tarih" olduğunu belirtti. Bakırhan, ana yurtlarından koparılan ve yüz binlercesi sürgün yollarında yaşamını yitiren Çerkes halkının acısını paylaştığını ifade ederek, hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da 21 Mayıs 1864'ün Çerkes halkının hafızasına sürgün ve soykırım olarak kazınan bir tarih olduğunu söyledi. Yurdundan koparılan Çerkes halkının dili, kültürü ve varlığıyla yok edilmek istendiğini belirten Hatimoğulları, yaşamını yitirenleri saygıyla andı. Hatimoğulları ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bu tarihsel olayla yüzleşilmesi ve Çerkes Soykırımı'nın tanınması gerektiğini ifade etti.