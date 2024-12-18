Çerkeş'te Mevlana Anma Etkinliği

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Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksek Çelik, Çerkeş'te incelemelerde bulundu.

Çelik, yağış ve taşkının etkilediği Kadıköy köyünde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Hakkı Berat Kayabaşı'dan bilgi aldı.

Çelik, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı da makamında ziyaret etti.

Yüksel Çelik'e, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Soydaş da eşlik etti.

Çerkeş'te Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle Çerkeş İmam Hatip Ortaokulu ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu tarafından anma etkinliği düzenlendi.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Mevlana'nın Hayatı adlı sinevizyon gösterimi yapıldı, Mevlana'nın eserlerinden kesitler, yedi öğüdü ve sözleri okundu.

Öğrencilerin semazen ve ilahi gösterilerini sergilemelerinin ardından program sona erdi.

Kaymakam Bulgurlu, burada yaptığı açıklamada, programın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Arif Zeren'e, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şaban Akdere, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.