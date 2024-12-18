Çerkeş'te Mevlana Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çerkeş'te Mevlana Anma Etkinliği

Çankırı'da Yüksek Çelik, yağış sonrası Kadıköy'de inceleme yaptı, Mevlana için anma programı düzenlendi.

18.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksek Çelik, Çerkeş'te incelemelerde bulundu.

Çelik, yağış ve taşkının etkilediği Kadıköy köyünde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Hakkı Berat Kayabaşı'dan bilgi aldı.

Çelik, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı da makamında ziyaret etti.

Yüksel Çelik'e, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Soydaş da eşlik etti.

Çerkeş'te Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle Çerkeş İmam Hatip Ortaokulu ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu tarafından anma etkinliği düzenlendi.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Mevlana'nın Hayatı adlı sinevizyon gösterimi yapıldı, Mevlana'nın eserlerinden kesitler, yedi öğüdü ve sözleri okundu.

Öğrencilerin semazen ve ilahi gösterilerini sergilemelerinin ardından program sona erdi.

Kaymakam Bulgurlu, burada yaptığı açıklamada, programın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Arif Zeren'e, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şaban Akdere, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, İnceleme, Kadıköy, Mevlana, Çerkeş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkeş'te Mevlana Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkeş'te Mevlana Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.