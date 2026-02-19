Çerkeş'te Ramazan Programı Düzenlendi

Çerkeş ilçesinde "Hoş geldin ya şehri ramazan" programı düzenlendi.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilahiler söylendi, şiirler okundu, ney dinletisi gerçekleştirildi.

Ramazan ve oruç konulu bilgi yarışmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.