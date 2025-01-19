Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabak köyünde merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y. (57), üzerindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahalede şahsın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Birol Y'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Silahla Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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