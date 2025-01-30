Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.D. (78) idaresindeki 16 CVJ 15 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.B. (60) ve S.D. (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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