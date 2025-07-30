Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
O.K. (66) idaresindeki 69 AAF 306 plakalı otomobil, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aynı istikamette seyreden M.G. yönetimindeki 55 AAK 463 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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