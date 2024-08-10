Çerkezköy\'de 160 Bin Makaron ve 39 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda Hallaçlı mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 160 bin makaron ve 39 kilogram tütün ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.