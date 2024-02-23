Çerkezköy'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çerkezköy'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Çerkezköy\'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir tütün fabrikasında yapılan operasyonda, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Fabrika sahibi gözaltına alındı.

23.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'ndeki tütün fabrikasında kaçak nargile tütünü bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler fabrikada yaptığı aramada, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram nargile tütünü buldu.

Fabrika sahibi gözaltına alındı.????????

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement